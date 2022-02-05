РИАМО - 5 фев. В столице срок лечения пациентов с коронавирусом сокращается до 7 дней в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ, сообщает московский оперштаб.

Уменьшение срока лечения заболевания касается только тех, чей диагноз будет установлен с 6 февраля. Жители столицы смогут прекращать соблюдать самоизоляцию после 7 дней с момента выявления коронавируса, если у них не будет симптомов.

Те, кто заболел до 6 февраля, должны будут продолжать соблюдать режим изоляции до 14-го дня. Если у такого пациента открыт больничный, то по истечении 14 дней с ним свяжется врач и с помощью аудиоконсультации удаленно закроет или продлит больничный, если будут симптомы инфекции.

Если коронавирус у пациента выявили 6 февраля и позднее и у него открыт больничный, то врач свяжется с ним после 7 дней.

Таким образом, в любом случае не нужно приходить в поликлинику для закрытия больничного. Электронный больничный будет в электронной медицинской карте, его автоматически направят работодателю. С 1 января бумажные больничные не оформляются.

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