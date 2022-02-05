РИАМО - 5 фев. Отрицательный результат ПЦР-теста не потребуется Covid-пациенту для выписки, если лечение заняло более 7 дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача, согласно которому изменяются некоторые санитарно-эпидемиологические правила, касающиеся коронавируса. Так, людям, контактировавшим с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус, теперь не нужно будет соблюдать семидневную изоляцию.

Кроме того, учеников школ не будут переводить на дистанционное обучение, если в классе заболел только один ребенок. Удаленку введут в случае, если заразятся 20% детей.

Изменения связаны с распространением омикрон-штамма. Он не поражает легкие, как предыдущие мутации коронавируса, а затрагивает верхние дыхательные пути.

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