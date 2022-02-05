РИАМО - 5 фев. В подмосковном Королеве 12 февраля пройдет следующий матч серии «Выходи во двор» между звездами хоккея и дворовой командой, передает корреспондент РИАМО.

Встречи «Легенд хоккея» из серии «Выходи во двор» проводятся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева по популяризации хоккея. 5 февраля такой матч прошел в Черноголовке.

«В Королеве сделаем такой небольшой сюрприз. Планируем сделать перекличку между всеми парками. Прямо после хоккея с легендами, вместе с болельщиками и нашими жителями посмотрим матч Россия - Чехия», - рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Он добавил, что трансляция хоккейного матча пройдет 12 февраля в 16:15 и команда легенд приглашает всех жителей присоединиться к просмотру. Этот матч пройдет в рамках Олимпиады-2022 в Пекине.

5 февраля в Черноголовке любительская команда смогла сразиться с легендарными хоккеистами во главе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым.

Все игры серии «Выходи во двор» проходят на обычных хоккейных коробках, где могут бесплатно тренироваться все жители. Первый матч серии прошел 15 января в Красногорске, второй - 22 января в Одинцове, третий - 29 января в Видном.

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