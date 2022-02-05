РИАМО - 5 фев. В России люди, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, больше не должны будут уходить на самоизоляцию. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на официальном портале правовой информации.

В постановлении отмечено, что пункт санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (Covid-19)», касающийся изолирования людей, контактировавших с заболевшими, следует признать утратившим силу.

Ранее контактировавшие должны были провести 7 дней на карантине. Постановление главного санитарного врача вступит в силу в воскресенье.

Ранее за отмену карантина для контактировавших с людьми, заразившимися омикрон-штаммом, высказывалась глава Роспотребнадзора Анна Попова, она говорила, что изоляция в этом случае не имеет смысла.

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