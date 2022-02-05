РИАМО - 5 фев. В текущем феврале в столице атмосферное давление будет ниже нормы. Этой зимой наблюдается аномальное количество циклонов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Примерно на 50% чаще циклоническая деятельность наблюдается этой зимой, чем должно по климату. Давление в январе было на 8 мм рт. ст. ниже по отношению к норме. Облачность была, мало солнца, много осадков», — сказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что похожая ситуация ожидается и в феврале. Давление в среднем будет ниже обычного. Очередной глубокий циклон придет в европейскую часть России в воскресенье.

Текущей зимой наблюдается аномальное количество циклонов. Синоптики считают, что это связано с повышением интенсивности барических образований в северной части Атлантического океана.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Московский регион на следующей неделе придет теплая погода, которая по своим показателям будет соответствовать марту.

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