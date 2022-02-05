РИАМО - 5 фев. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по проектированию и проведению капремонта здания инфекционного корпуса Луховицкой центральной районной больницы, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт ГБУЗ Московской области «Луховицкая центральная районная больница», инфекционный корпус в городском округе Луховицы», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Капитальный ремонт проведут в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств бюджета Московской области.

Завершить капремонт планируется 25 декабря 2022 года.

Ранее был объявлен конкурс на капитальный ремонт ГБУЗ Московской области «Балашихинская областная больница». Работы также проведут в 2022 году.

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