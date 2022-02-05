РИАМО - 5 фев. Матч между командой звезд отечественного хоккея и дворовой сборной в подмосковной Черноголовке завершился вничью со счетом 4:4, передает корреспондент РИАМО.
Встреча «Легенд хоккея» из серии «Выходи во двор» проводится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева по популяризации хоккея.
5 февраля любительская команда смогла сразиться с легендарными хоккеистами во главе с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым.
Старт матчу дал Фетисов. Он также подарил местной хоккейной сборной майку 55 с автографами своей команды.
На льду в поединке с легендами хоккея сошлись местные жители, которые играют продолжительное время, а также воспитанники ХК «Импульс».
«Сегодня у меня день рождения. Настроение перед матчем очень хорошее. Я рад выйти на игру с чемпионами СССР. Я мечтал об этом всегда, и это большой подарок для меня», - рассказал перед игрой житель Черноголовки, участник местной команды Игнат.
На протяжении всего матча, который длился два периода, вела команда местных жителей со счетом 2:1. Матч закончился серией буллитов со счетом 3:2 в пользу команды легенд. Общий счет на конец матча составил 4:4.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, проект продолжат и в других округах Подмосковья.
«С каждой игрой атмосфера все круче и круче. Сегодня Черноголовка, конечно, такой серьезный задел всем остальным сделала. Болельщики яростно болели, но следующий у нас Королев. Знаем, что там ажиотаж и ожидается более тысячи болельщиков», - рассказал после матча Абаренов.
В конце матча Фетисов заметил на трибунах ребенка с плакатом «Меняю киндер на клюшку» и обменял свою клюшку на сладкое угощение.
Все игры серии «Выходи во двор» проходят на обычных хоккейных коробках, где могут бесплатно тренироваться все жители. Первый матч серии прошел 15 января в Красногорске, второй - 22 января в Одинцове, третий - 29 января в Видном.
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