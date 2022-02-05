РИАМО - 5 фев. Опубликована закупка на капитальный ремонт детского сада №20 «Родничок» в городском округе Шаховская, сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по проектированию и проведению капитального ремонта здания детсада опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Капремонт осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Шаховская.

Завершить ремонтные работы планируют 24 августа 2023 года.

В Шаховской также капитально отремонтируют здание детсада №9 «Рябинка». Там ремонт планируют закончить в августе 2022 года.