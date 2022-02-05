РИАМО - 5 фев. В подмосковной Черноголовке проходит матч между легендарными спортсменами, звездами советского и российского хоккея и местными жителями, передает корреспондент РИАМО.

Встреча «Легенд хоккея» из серии «Выходи во двор» проводится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева по популяризации хоккея в регионе.

На льду спортивной школы встретились команда, в состав которой вошли хоккеисты с мировым именем — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов и другие именитые спортсмены, и дворовая команда Черноголовки, а также воспитанники ХК «Импульс».

Фетисов подчеркнул, что игра каждую субботу в хоккей — это фантастический праздник.

«Это возможность объединить местную сборную, возможность вспомнить нашу славную историю и заглянуть в будущее. С нами на лед выходят мальчишки и девчонки, для того чтобы вместе с нами поиграть в хоккей», - отметил Фетисов.

Он добавил, что в России, в местах, где будут построены новые микрорайоны, обязательно сделают спортивные коробки и оснастят их современным оборудованием.

«Для нас, для легенд, это огромная честь (принимать участие в – ред.) формировании здорового образа жизни, передаче традиций и всего, что связано с успешностью. Как раз это все здесь формируется», - добавил Фетисов.

Все игры серии «Выходи во двор» проходят на обычных хоккейных коробках, где могут бесплатно тренироваться все жители.

Первый матч серии прошел 15 января в Красногорске, второй - 22 января в Одинцове, третий - 29 января в Видном.

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