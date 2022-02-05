РИАМО - 5 фев. На трассе М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе восстановили движение после обрушения надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

Ночью в субботу на 28-м км трассы грузовик с поднятым кузовом врезался в надземный пешеходный переход. В результате этого переход обрушился. Пострадал водитель самосвала, спасатели вытащили его из машины.

Сотрудники дорожных служб ликвидировали последствия ДТП и восстановили движение.

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, движение на трассе открыто в обе стороны. В ролике, опубликованном в Telegram-канале министерства, видно, что машины едут по трассе, а надземный переход демонтирован.