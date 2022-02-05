РИАМО - 5 фев. Российская команда по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, она стала первой олимпийской медалью для участников команды эстафеты, сообщает РИА Новости.

В смешанной эстафете участвовали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Команда преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Спортсменам пришлось пробежать один штрафной круг, они применили 13 дополнительных патронов.

Эта медаль стала первой олимпийской в истории для российской команды в смешанной эстафете по биатлону. А в последний раз российские биатлонисты становились призерами Олимпиады в 2014 году.

Золото завоевала норвежская команда, которая преодолела дистанцию за 1 час 6 минут и 45,6 секунды. Они 13 раз промахнулись на стрельбище и 3 раза зашли на штрафной круг. Серебро выиграла французская команда. Они отстали от победителей на 0,9 секунды, промахнувшись на стрельбище 11 раз и преодолев 3 штрафных круга.

Зимняя Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля.

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