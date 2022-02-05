РИАМО - 5 фев. В московском метро с начала 2022 года наблюдается снижение пассажиропотока на 14%. Многие москвичи последовали рекомендациям мэра города Сергея Собянина и отказались от пользования подземкой, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С середины января среди пассажиров значительно сократилось число школьников и студентов (на 25%), а также граждан льготных категорий (на 14%). Больше всего поток учащихся за последнюю неделю упал на станциях, расположенных около таких вузов, как РАНХиГС, МИРЭА, Финансовый университет: «Юго-Западная» и «Фрунзенская» — минус 46%, «Динамо» — минус 41%.

Больше всего (на 17%) пассажиропоток сократился на Кольцевой линии подземки, около станций которой располагается множество крупных офисов, вокзалов и учреждений высшего образования. А вот Большое кольцо метро практически не разгрузилось — там стало на 8% меньше пассажиров. Это доказывает его эффективность и популярность.

По словам заммэра столицы, главы городского Дептранса Максима Ликсутова, каждую неделю отмечается еще большее снижение пассажиропотока в городском общественном транспорте.

«К рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина о переводе сотрудников на удаленку прислушались не только компании, но и столичные образовательные учреждения. До 46% снизился пассажиропоток студентов на станциях, расположенных вблизи институтов и университетов», — отметил Ликсутов.

По его словам, в московском транспорте продолжают придерживаться одних из самых строгих мер по дезинфекции — каждые 1,5 часа обрабатывают все контактные поверхности в метро, до 2 раз в день проводят дезинфекцию в вагонах.

«Однако соблюдение этих мер необходимо и со стороны пассажиров — просим вас не забывать носить маску в транспорте на протяжении всей поездки и обрабатывать руки в санитайзерах, расположенных на каждой станции», — подчеркнул Ликсутов.

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