РИАМО - 5 фев. Главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко объяснила, что уровень антител к коронавирусу можно будет не измерять, когда инфекция станет сезонным заболеванием. Тогда будет достаточно одной прививки в год.

«Мы очень рассчитываем, что (отношения с – ред.) Covid-19 и в виде омикрона, и всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно так же, как и взаимоотношения с гриппом - то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные», - рассказала Лысенко ТАСС.

Она подчеркнула, что пока нельзя с уверенностью сказать, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. Исследования ведутся, гипотезы строятся на наблюдении за пациентами.

Лысенко отметила, что не может назвать вирус безобидным. Ситуация зависит от вакцинации. В случае с коронавирусом иммунитет у сделавших прививку держится значительно дольше, чем у переболевших.

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