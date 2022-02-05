РИАМО - 5 фев. От неизвестного поступило сообщение о минировании терминала В и 4 самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в аэропорт поступило анонимное сообщение с угрозами взрыва.

В аэропорту работают правоохранительные органы. Они обследуют территорию воздушной гавани.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который заявил о взрывных устройствах, заложенных в Шереметьеве. Его сообщение оказалось ложным. До своего сообщения о минировании аэропорта мужчина пил алкоголь, а затем начал вести себя неадекватно.

Информация о минировании ТЦ и школ в Мытищах и Серпухове оказалась ложной>>