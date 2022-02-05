РИАМО - 5 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Красногорск объявлен электронный аукцион по аренде нежилого помещения свободного назначения площадью 45,6 кв. м в Красногорске на Волоколамском шоссе, д. 11/1, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Начальный размер годовой арендной платы за имущество – 200 776,8 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на один год.

Нежилое помещение расположено в 3-этажном жилом доме, является полуподвальным и не используется для обслуживания многоквартирного дома. Лот окружают жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и торгового назначения. Рядом ландшафтный парк усадьбы Знаменское-Губайлово, Красногорский городской парк и аллея Славы.

До выставленного на продажу помещения удобно добираться любым видом транспорта. В шаговой доступности – остановка автобусов, в 1,2 км – МЦД-2 Павшино, в 2,5 км – МЦД-2 Красногорская, в 140 м – Волоколамское шоссе.

Учитывая удачное расположение помещения в одном из самых быстро растущих городов-спутников Москвы, высокую проходимость места, объект может быть использован под размещение офисов, салонов бытовых услуг.

Заявки на аукцион принимаются до 10 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 79626). Аукцион состоится 14 марта.