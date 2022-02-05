РИАМО - 5 фев. Между улицами Менжинского и Дудинкой и между улицей Малыгина и Малыгинским проездом планируют построить 2 путепровода. Их задача – улучшить транспортные связи Ярославского, Лосиноостровского, Бабушкинского районов столицы, которые разделены железной дорогой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ближайшие к Ярославскому району станции метро расположены в Бабушкинском и Лосиноостровском. Но проехать к ним по прямой невозможно из-за железной дороги. Это приводит к перегрузке транспортного узла на пересечении Енисейской улицы и Ярославского шоссе», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что данные путепроводы позволят сформировать новые транспортные маршруты. Благодаря им будет снижено время в пути как для водителей, так и для пассажиров общественного транспорта. По путепроводам также намерены проложить велосипедные маршруты.

Проекты возведения объектов вынесли на общественное обсуждение. Проконсультироваться и высказать пожелания можно в специальном разделе на сайте «Активного гражданина».

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