РИАМО - 5 фев. Власти Тайваня осудили поддержку РФ принципа «одного Китая» и раскритиковали позицию Москвы против независимости острова, сообщает Федеральное агентство новостей.

КНР устанавливает дипотношения со всеми странами, основываясь на принципе «одного Китая». При этом ни одному государству, которое официально признало независимость Тайваня, не удалось наладить дипломатические контакты с Китаем.

Также в Тайване подчеркнули, что Пекин и Тайбэй не подчиняются друг другу, выступив с критикой заявления Москвы о непризнании независимости островного государства.

МИД Тайваня резко осудил «ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань)».

Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Китай, чтобы посетить церемонию открытия Олимпийских игр и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем. По результатам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху.