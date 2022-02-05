РИАМО - 5 фев. Замдиректора по клинической работе МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что у постковидного синдрома после омикрона фиксируется меньше симптомов. По предварительным наблюдениям, он протекает легче.

«Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения», - сообщила Руженцова ТАСС.

Он пояснила, что причиной такого изменения постковидного синдрома может быть наличие у заболевших омикрон-штаммом иммунитета, более низкий возраст пациентов и более раннее начало лечения.

«В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняются кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию», - отметила врач.

У пациентов, которые прошли вакцинацию, постковидный синдром проявляется заметно реже.

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