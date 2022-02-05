РИАМО - 5 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Подольск реализован земельный участок площадью 403 кв. м для строительства жилого дома в Подольске на улице Калинина, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

За право получить в собственность землю в Подольске боролось 16 участников, в результате цена выросла с 1,2 до 4 млн рублей и превысила начальное значение более чем в 3,2 раза.

Земельный участок находится в застроенном жилом секторе с развитой инфраструктурой недалеко от центра города и рядом с остановками общественного транспорта.

Успешно проведенные торги уже принесли дополнительный доход в бюджет городского округа Подольск в размере задатка для участия в аукционе. После подписания договора купли-продажи имущества суммарный размер дополнительного дохода в бюджет муниципалитета составит более 4 млн рублей.