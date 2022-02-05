РИАМО - 5 фев. Возведение Южной рокады в столице завершили на 44%. Так, на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка монтируются металлоконструкции пролетных строений путепроводов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках проекта Южной рокады сегодня ведется строительство 4 участков – от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка и от улицы Марьинский Парк до МКАД, также ведутся реконструкция Донецкой улицы на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной и строительство развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка монтируются металлоконструкции пролетных строений путепроводов, устраиваются подпорные стены, теплосеть, дождевая канализация, строятся пешеходные переходы.

Бочкарев отметил, что от улицы Марьинский Парк до МКАД строят дождевую канализацию, перекладывают теплосети и ведут переустройство кабельных линий. В ходе реконструкции Донецкой улицы возводят очистные сооружения и здания конечной станции отстойно-разворотной площадки, прокладывают инженерные сети.

Заммэра уточнил, что в рамках проекта развязки на МКАД сейчас ведут устройство временных дорог, буронабивных свай, опор левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на улицы Верхние Поля и левопролетного съезда с Новоегорьевского шоссе со стороны области на внутреннюю сторону МКАД.

Демонтируется также путепровод через МКАД, идут работы по переносу теплосети и перекладке кабельных линий.

Южная рокада соединит крупные автомобильные магистрали, такие как МКАД, Кутузовский, Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинская улица. Трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца, снизит перепробег транспорта, позволит обеспечить выезд на дороги федерального значения М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

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