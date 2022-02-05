РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В Подольске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сначала оскорблял сотрудника полиции, а затем напал на него, сообщила старший помощник прокурора, младший советник юстиции Ольга Бочевер.

С 13:00 25 декабря до 1:10 26 декабря 2021 года майор полиции, являющийся участковым уполномоченным 2-го ОП УМВД России по городскому округу Подольск, находился при исполнении своих должностных обязанностей на закрепленном административном участке. Он был в форменном обмундировании сотрудника полиции с отличительными знаками МВД РФ.

Пьяный мужчина в общественном месте возле участкового пункта полиции №7 на улице Большой Серпуховской, 46/2 нарушал общественный порядок. В ответ на законные требования сотрудника полиции прекратить неподобающее поведение, отреагировал агрессивно. В присутствии посторонних лиц высказывал в адрес полицейского грубую нецензурную брань, оскорблял честь и достоинство представителя власти. Применил в отношении него насилие, не опасное для жизни или здоровья: нанес удар рукой в область груди, после чего схватил его руками за воротник куртки и резко потянул на себя.

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

За совершение преступления УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.