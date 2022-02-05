РИАМО - 5 фев. Лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне. Это первая медаль российской сборной на Олимпийских играх 2022 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Победила в скиатлоне норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела 15 км за 44 минуты и 13,7 секунды. Наталья Непряева уступила победительнице 30,2 секунды. Третье место завоевала представительница Австрии Тереза Штадлобер.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены выступают на Играх под флагом Олимпийского комитета России.

За медали Олимпиады поборются около 2,8 тыс. участников из 95 стран мира. Россию будут представлять 109 мужчин и 104 женщины из 27 регионов РФ.

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