РИАМО - 5 фев. В рамках Всероссийской премии внутреннего туризма «Маршрут построен» стартовало голосование. В премии активно участвует Московская область. Выбрать главные «точки притяжения» можно до 31 марта на сайте премии, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

С одного IP-адреса можно голосовать за любое число участников премии, но не чаще чем 1 раз в день. В итоге будут определены финалисты по каждой номинации. Победителей выберет экспертный совет. Самые лучшие станут известны в апреле этого года.

В номинации «Идея года» представлены губернаторские проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Каждый год в их рамках организуют десятки мероприятий, жителей и гостей региона знакомят с интересными местами для путешествий и отдыха. В каждом муниципалитете области есть инфраструктура гостеприимства, где предложат увлекательную программу, адреса кафе, отелей, удобных парковок. Более подробную информацию можно получить на сайте welcome.mosreg.ru.

По направлению «Гастрономический маршрут года» заявлены 2 направления. Это маршрут «Коломна – Зарайск: древние кремли и гастрономические радости» и сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

Больше всего номинантов от Подмосковья представлено в номинации «Своя марка». Эта номинация посвящена лучшим местным брендам, которыми гордится регион. От Московской области в номинации представлены предприятие народных промыслов «Климо», «Дулевский фарфор», «Богородская игрушка», «Жостовская фабрика декоративной росписи», «Павловопосадские платки», «Клинские елочные украшения», «Сергиево-Посадская матрешка», «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», фарфоровый завод «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках».

В номинации «Промышленный маршрут» от региона заявлен «Гжельский фарфоровый завод».

В номинации «Искусство гостеприимства» Подмосковье представляют 4 проекта из Видного, Талдомского округа, Коломны и округа Пушкинский.

В номинации «Место силы» представлены 5 известных здравниц Московской области.

Жителей призвали голосовать за подмосковные туристические продукты на премии.

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