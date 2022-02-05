РИАМО - 5 фев. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в столице и Подмосковье на следующей неделе. В регионе будет фиксироваться характерная для марта температура, сообщает ТАСС.

«Уже в понедельник прогнозируется оттепельная погода – столбик термометра будет к 0 градусов приближаться. Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10 градусов», – рассказал Вильфанд.

Он отметил, что погода будет соответствовать середине первого весеннего месяца. На изменение температуры повлияет циклон, который накроет регион в воскресенье. Текущая неделя завершится снегопадом с ветром.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье температура воздуха составит 4-2 градуса мороза. В понедельник ожидается минус 1 – плюс 1 градус, во вторник и среду – минус 1 – плюс 4. В четверг столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

«Желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе продлили по 6 февраля>>