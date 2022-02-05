РИАМО - 5 фев. В Балашихе дорожные рабочие занимаются демонтажем надземного пешеходного перехода, с которым столкнулся самосвал, сообщает пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

Инцидент произошел в субботу ночью на 28 км трассы М-7 «Волга». У ехавшего по автотрассе грузовика Scania самопроизвольно поднялся самосвальный кузов, что стало причиной столкновения с надземным переходом и последующего опрокидывания машины на проезжую часть.

Дорожная авария привела к обрушению пролетной конструкции перехода. На данный момент движение на участке перекрыто. По направлению к Москве можно проехать через поселок Новая Купавна, в область – через Восточное шоссе.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что движение на месте ДТП будет восстановлено через 2 часа.