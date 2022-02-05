РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В Подольске на Симферопольском шоссе недалеко от картодрома «Лидер» произошло тройное ДТП, пострадавших нет, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

Водители, проезжавшие по Симферопольскому шоссе в 10:30, видели, что на обочине стоят автобус, легковой автомобиль, кроссовер.

«Во время ДТП столкнулись 3 машины. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет», - сообщили в правоохранительных органах.

Движение в этом месте какое-то время было затруднено. На 12:35 пробок, согласно «Яндекс.Картам», в этом месте нет.