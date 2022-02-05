РИАМО - 5 фев. Агентство Bloomberg ошибочно опубликовало информацию о начале «вторжения» России на Украину. Эта ситуация показывает, как такие новости могут привести к непоправимым последствиям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что атмосфера напряженности сложилась из-за агрессивных действий «наших контрагентов в Европе».
Песков также пошутил о том, что теперь понятие «фейк-ньюс» можно заменить на «Блумберг-ньюс».
Сообщение о «вторжении» России на Украину появилось на сайте Bloomberg прошедшей ночью, его быстро удалили и пообещали расследовать произошедшее.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии