РИАМО - 5 фев. Агентство Bloomberg ошибочно опубликовало информацию о начале «вторжения» России на Украину. Эта ситуация показывает, как такие новости могут привести к непоправимым последствиям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», - сказал Песков.

Он отметил, что атмосфера напряженности сложилась из-за агрессивных действий «наших контрагентов в Европе».

Песков также пошутил о том, что теперь понятие «фейк-ньюс» можно заменить на «Блумберг-ньюс».

Сообщение о «вторжении» России на Украину появилось на сайте Bloomberg прошедшей ночью, его быстро удалили и пообещали расследовать произошедшее.

Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала Украине>>