РИАМО - 5 фев. Комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности оценит материальный ущерб от обрушения кровли актового зала в Ашукинской школе округа Пушкинский, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Здание расположено по адресу: деревня Ашукино, улица Кольцова, дом №11.

Обрушение произошло 4 февраля на площади 700 квадратных метров. В помещении никого не было, на момент инцидента уроки в школе уже закончились. В результате происшествия никто не пострадал.

В выходные школа не работает. 7 февраля занятия планируется возобновить.

По факту произошедшего было проведено заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы округа Пушкинский Максима Красноцветова.

Следственные органы также планируют провести мероприятия по факту инцидента.

Ранее Красноцветов в своем Instagram-аккаунте уточнил, что кровля обрушилась в пристройке, которая была введена в эксплуатацию в декабре 2020 года. В момент инцидента в пристройке никого не было. Представители ООО «Спецмонтажстрой», которое возводило пристройку, прибыли на место происшествия.

Сама школа 1950 года постройки, в ней учатся 753 ребенка. На время обследования все дети, которые учатся во вторую смену, были размещены в основном здании. Учебный процесс решили не останавливать, в главном здании образовательной организации с 7 февраля будут проводиться занятия. Глава держит ситуацию на контроле.

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