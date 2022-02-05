РИАМО - 5 фев. На 34% завершили возведение развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и южной части скоростного диаметра. Уже выполнили устройство буронабивных свай и железобетонных опор, готово сборное железобетонное пролетное строение, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время в рамках проекта дублера Люблинской улицы, который фактически станет новой вылетной магистралью столицы, ведется строительство транспортной развязки на пересечении дублера c южной частью нового скоростного диаметра. Готовность развязки на сегодняшний день оценивается в 34%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что готово сборное железобетонное пролетное строение, выполнено устройство буронабивных свай и железобетонных опор.

Он добавил, что идут бетонирование пролетного строения, монтаж металлоконструкций пролетного строения, перекладка инженерных коммуникаций. Проводится проектирование участка улично-дорожной сети от Южнопортовой улицы до Проектируемого проезда №3723 протяженностью 4,5 км, в том числе эстакады на пересечении железнодорожных путей между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей. Возведение планируют начать до конца 2022 года.

Заммэра рассказал, что в рамках проекта дублера Люблинской улицы планируют возвести и реконструировать дороги, чья общая длина составляет 9 км, в число которых входят 6 эстакад.

Дорога станет дополнительным радиальным направлением. Она обеспечит транспортные связи между Юго-Восточным, Центральным, Южным округами, поможет разгрузить Люблинскую улицу, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, снизить нагрузку на улицу Шоссейную, проспект Андропова благодаря созданию альтернативного маршрута от Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца.

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