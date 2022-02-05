РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. В подмосковной Балашихе продолжаются работы по восстановлению движения по Горьковскому шоссе в сторону Москвы и области, ранее там водитель самосвала столкнулся с надземным пешеходным переходом, сообщил глава округа Сергей Юров.

Инцидент произошел в ночь на субботу на 30 км Горьковского шоссе в Балашихе. Во время движения у автомобиля марки Scania произошло самопроизвольное поднятие самосвального кузова, это и стало причиной столкновения с надземным пешеходным переходом и последующего опрокидывания машины на проезжую часть.

«Уважаемые автолюбители! Из-за столкновения грузовика с пешеходным мостом перекрыто движение на Горьковском шоссе. Работы по восстановлению движения ведет компания «Центравтомагистраль». В течение получаса будет восстановлено движение в Москву. Через 2 часа - в сторону области. Выбирайте маршруты объезда!» - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось извлечь из поврежденного самосвала пострадавшего в результате аварии водителя.

Разлива топлива на месте ДТП не произошло. К работе от ГУ МЧС по Московской области привлекли 11 человек и 3 единицы техники.