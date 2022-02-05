РИАМО - 5 фев. В столице за прошедшие сутки госпитализировали 1566 человек с Covid-19, это почти на 5% меньше, чем было госпитализировано за предыдущие сутки (1646), сообщает московский оперштаб.

В то же время выросла доля госпитализированных от числа выявленных за сутки случаев инфицирования. По данным на 5 февраля, этот показатель составляет 7%, днем ранее он составлял 6,6%.

К аппаратам ИВЛ в столице подключены 576 пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 82 человека с Covid-19.

За сутки в Москве выявили 22 444 случая инфицирования, выздоровели после коронавируса еще 13 840 человек.

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