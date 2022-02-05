РИАМО - 5 фев. За прошедшие сутки госпитализация пациентов с коронавирусом в России выросла на 1,3% по сравнению с предыдущим днем. В больницы доставлены 18 032 человека, сообщает оперштаб.

В РФ за прошедшие сутки выявили 177 282 новых случая коронавируса. Выздоровели 60 507 человек, умерли 714 россиян.

С начала пандемии было выявлено 12 630 047 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса 10 509 688 пациентов, умерли 334 753 человека с Covid-19.

В регионах ранее стартовала вакцинация подростков старше 12 лет. Им делают прививки препаратом «Спутник М». Отечественная вакцина поможет избежать тяжелого заболевания.

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