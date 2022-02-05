РИАМО - 5 фев. В столице за сутки скончались 82 человека с Covid-19, с начала пандемии в городе умерли 39 353 человека с коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 22 444 случая инфицирования, вылечились от Covid-19 еще 13 840 человек. С начала пандемии в столице выявили 2 477 035 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 2 021 805 человек.

Коллективный иммунитет в городе составляет 63,2%. Первым компонентом вакцины прививку от Covid-19 сделали 7 149 637 человек. Полностью вакцинацию прошли 6 756 593 человека.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что темпы распространения штамма коронавируса омикрон в стране замедлились.

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