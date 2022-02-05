РИАМО - 5 фев. В России за прошедшие сутки скончались 714 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии умерли 334 753 человека с Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за сутки в Москве умерли 82 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 65, в Подмосковье – 44, в Нижегородской области – 27, в Алтайском крае – 22, в Республике Башкортостан – 19, в Красноярском крае – 18, в Иркутской области – 17, в Самарской – 15, в Омской – 14, в Ставропольском крае, Челябинской и Новосибирской областях – по 13.

За сутки в стране выявили 177 282 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 60 507 пациентов.

За весь период пандемии было выявлено 12 630 047 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса 10 509 688 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский рассказал, что в России сейчас распространено несколько штаммов коронавируса. Вместе с омикрон-штаммом активно распространяются дельта- и альфа-штаммы.

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