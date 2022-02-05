РИАМО - 5 фев. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 13 840 пациентов, всего с начала пандемии в столице инфекцию смогли побороть 2 021 805 человек, сообщает городской оперштаб.

За сутки в Москве выявили 22 444 новых случая коронавируса. Госпитализировали 1566 Covid-пациентов, это 7% от числа выявленных за сутки случаев инфицирования. К аппаратам ИВЛ подключены 576 человек.

Омикрон-штамм коронавируса не имеет специфических симптомов, которыми обладали прежние мутации этой инфекции. Его симптоматика схожа с ОРВИ. Поэтому даже при появлении першения в горле или насморка следует обратиться к врачу.

Чтобы не рисковать своим здоровьем, необходимо привиться от инфекции. Прививка бесплатна, сделать ее можно в городских медучреждениях и пунктах вакцинации в общественных местах.

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