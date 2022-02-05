РИАМО - 5 фев. Подмосковным врачам удалось вылечить от коронавируса еще 6 515 человек. С начала пандемии заболевание побороли 650 055 пациентов, сообщается на сайте стопкоронаврус.рф.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 11 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В медучреждения Подмосковья доставили 853 инфицированных. Скончались 44 пациента с подтвержденным заболеванием.

За весь период пандемии в Подмосковье выявили 814 254 случая инфицирования. Жертвами болезни стали 13 513 человек.

Защитить себя от коронавируса можно с помощью вакцинации. Отечественные препараты помогут сформировать иммунитет к инфекции. Даже в случае заражения вакцинированные люди легче переносят болезнь.

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