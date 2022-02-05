РИАМО - 5 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 11 701 новый случай Covid-19. С начала пандемии число выявленных случаев инфицирования составило 814 254, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что уже можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Новую волну пандемии легче перенесли вакцинированные жители региона, они болели в среднем 2-3 дня.

Вакцинация остается единственным способом защиты от тяжелого заболевания. Сделать прививку можно бесплатно в любом пункте вакцинации в поликлиниках и общественных местах.

В регионе также продолжается вакцинация подростков старше 12 лет. Им делают прививку препаратом «Спутник М».

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