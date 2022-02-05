РИАМО - 5 фев. В Москве за минувшие сутки подтвердили еще 22 444 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 2 477 035 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе стабилизировалась. Количество госпитализаций сейчас составляет порядка 1,6 тыс. человек в сутки.

В столице пациентов с инфекцией готовы принять более чем в 20 городских больницах. Развернуто 15,8 тыс. коек для Covid-пациентов.

Однако не стоит забывать, что лучшим способом защиты от Covid-19 является вакцинация. Бесплатную прививку можно сделать в городских поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

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