РИАМО - 5 фев. За прошедшие сутки на территории РФ было зафиксировано 177 282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это новый рекорд суточной заболеваемости, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки выявили 22 444 случая Covid-19, в Санкт-Петербурге – 21 780 случаев, в Подмосковье – 11 701, в Челябинской области – 4697, в Воронежской области – 4645, в Пермском крае – 4358, в Красноярском крае – 4013, в Самарской области – 3974, в Нижегородской области – 3721.

С начала пандемии в стране выявили 12 630 047 случаев инфицирования.

Коллективный иммунитет россиян составляет 64,1%. Первым компонентом вакцины привились 84 967 516 человек, полную вакцинацию прошли 80 446 704 человека.

Важно не забывать своевременно делать повторную вакцинацию, поскольку уровень иммунитета через полгода после первой вакцинации может существенно снизиться.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что препарат «Спутник V» получил постоянную регистрацию в России. Регистрационное название вакцины - «Гам-КОВИД-Вак».

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