РИАМО - 5 фев. В Подмосковье и столице до 21 часа 6 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Тамбовской, Липецкой, Курской и Белгородской областей.

5 февраля в Московском регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, образуется гололедица. Температура составит минус 7 – минус 5 градусов.

6 февраля будет облачно, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ночью будет минус 12 – минус 10 градусов, днем — минус 4 – минус 2 градуса.

Облачная погода и до -10 градусов ожидается в первую субботу февраля в Московском регионе>>