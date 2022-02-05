РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках городского округа Подольск в субботу и воскресенье пройдут программы выходного дня, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина взрослые и дети смогут принять участие в конкурсах и викторинах программ «В гостях у тетушки Арины» и «Встречай февраль-вьюговей!».

В климовском парке «Дубрава» участников ждут сказочные затеи, танцевальный марафон, народные игры и забавы программ «Зимой скуку долой!» и «Леший и компания».

Программы «Двигайся с нами!» и «Веселим и веселимся!» объединили веселую анимацию, подвижные игры, встречи со сказочными героями и ростовыми куклами в Детском парке в Климовске.

Время проведения программ в субботу и воскресенье – с 12:00 до 14:00.