РИАМО - 5 фев. На участке нового скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД возведены 7 опор и пролетное строение путепровода через Кантемировскую улицу, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время ведутся работы по устройству парапетов», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что на участке в общей сложности ведется строительство 4 путепроводов, 4 подземных пешеходных переходов и 2 очистных сооружений.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что рабочие уже выполнили свайное основание путепровода через Кавказский бульвар.

«Забетонировано 88 свай. Строители приступили к возведению опор путепровода», — отметил Кравцов.

На участке также активно ведется создание 2 очистных сооружений.

«На первом объекте завершены работы по устройству стены в грунте, ведутся работы по разработке грунта котлована сооружения и монтаж распорной системы, на втором уже ведутся работы по армированию резервуара», — сказал Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об объединении Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд в единый скоростной диаметр. Новая магистраль сократила путь из одного конца мегаполиса в другой до 40 минут.

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность», — отметил Собянин.

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