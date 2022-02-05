РИАМО - 5 фев. Наледь упала на мужчину и находившегося в коляске годовалого ребенка на выходе из частной клиники «Никсор Клиник» в городском округе Химки. Отец и ребенок не пострадали, сообщает пресс-служба администрации округа.

Клиника находится на первом этаже жилого 25-этажного дома по адресу: улица Молодежная, дом №52. Мужчина сообщил, что 4 февраля в 18 часов на него и ребенка, находившегося в коляске, с козырька упала наледь со снегом.

«Оперативно дом был обследован, он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники. Фотографии дома сделаны через час после сообщения о происшествии», - сообщили в пресс-службе.

Мужчина не пострадал. Ребенка 2020 года рождения доставили в Люберецкую больницу и обследовали. У малыша не обнаружили травм, ссадин и гематом, от госпитализации родители отказались.

По факту произошедшего Химкинская городская прокуратура проведет проверку. Ее сотрудники дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.

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