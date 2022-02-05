РИАМО - 5 фев. Работы по реставрации усадебного дома планируется провести в Большом Каретном переулке. Задание на разработку проекта, где будут расписаны все необходимые архитектурные и конструктивные решения, уже выдано, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Памятник представляет собой кирпичное здание с убранством фасадов в стиле ампир. Его украшают ленточный фриз, пилястры дорического ордена и другие элементы», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Главный усадебный дом отнесен к объектам культурного наследия федерального значения. В процессе создания проекта реставрации специалисты изучат архивные материалы, проведут библиографические исследования, познакомятся с инженерными коммуникациями и техническими особенностями строения.

После подготовки документации и согласования будет выдано разрешение на проведение работ.

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