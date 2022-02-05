РИАМО - 5 фев. Специалисты холдинга «Мосинжпроект» в консорциуме с 5 проектными организациями разработали архитектурно-градостроительные концепции 2 автомобильных и 2 велопешеходных мостов в Мневниковской пойме, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он напомнил, что на территории поймы создается крупный спортивный кластер с серфинг-парком, ледовой ареной, академией хоккея и другими объектами. Там также планируется построить жилье и административно-деловые центры.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в разработке концепций мостов приняли участие ООО «Институт «Мосинжпроект», ООО «Интермост», ООО ТПО «Прайд», немецкое инженерное бюро Leonhardt, Andrä und Partner и базирующаяся в Великобритании международная компания WilkinsonEyre.
Позднее в рамках конкурса будут определены проектные организации, которые займутся дальнейшим проектированием, поэтому некоторые параметры объектов могут измениться. Однако основная концепция сохранится. Так, велопешеходные мосты соединят зеленые зоны 2 районов – Филевского парка и Крылатского.
Он уточнил, что развитие дорожной и транспортной инфраструктуры является важной частью развития этой территории.
Холдинг «Мосинжпроект» выступает оператором развития территорий нескольких масштабных проектов столицы (суммарная площадь 12 млн кв. м). В их числе Мневниковскоя пойма, высвобождаемая территория Центра им. М. В. Хруничева, а также АДЦ «Коммунарка» в новой Москве.
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