РИАМО - 5 фев. На пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728 в Щербинке продолжается строительство подстанции скорой помощи на 20 машино-мест. Ее планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Готовность подстанции скорой медицинской помощи составляет 35%. В настоящий момент на объекте строительства идет устройство кровли и инженерных систем», — рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание переменной этажности сделают округлым. Центральную часть планируется застеклить, композиционно объединив левую и правую части строения. Вентилируемый фасад украсят разноцветные металлические кассеты.

Помимо стоянки в одноэтажной части объекта разместят мойку для автомобилей. На первом этаже оборудуют диспетчерскую, комнату амбулаторного приема, кабинет предрейсовых осмотров работников подстанции, кладовую и другие помещения.

На втором этаже разместится гардеробная, бытовые помещения и комната отдыха для сотрудников. На третьем – архив, аптека, зал для собраний и другие помещения.

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