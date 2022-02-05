РИАМО - 5 фев. В ночь на субботу на 30 км Горьковского шоссе в округе Балашиха произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Самосвал столкнулся с надземным пешеходным переходом, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во время движения у автомобиля марки Scania произошло самопроизвольное поднятие самосвального кузова, это и стало причиной столкновения с последующим опрокидыванием машины на проезжую часть.

Спасателям удалось извлечь из поврежденного самосвала пострадавшего в результате аварии водителя.

Разлива топлива на месте ДТП не произошло. К работе от ГУ МЧС по Московской области привлекли 11 человек и 3 единицы техники.