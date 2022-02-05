РИАМО - 5 фев. В пятницу оперативные службы обработали ряд сообщений с угрозой минирования. Информация касалась 4 торговых центров в Мытищах и 5 школ в Серпухове, сообщения оказались ложными, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возможном минировании поступала с 08:45 до 17:00. В Серпухове угрозы затронули МБОУ СОШ №4, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №3 и СОШ №5.

Также сообщалось об угрозе минирования ТЦ «Айсберг», ТЦ «Самолет», ТЦ «Бриз» и ТЦ «Апельсин» в Мытищах.

Из 7 объектов были эвакуированы 1710 человек, из них 1507 детей. Помещения были обследованы, взрывоопасных предметов в них не обнаружили. В мероприятиях задействовали 49 человек и 17 единиц техники.