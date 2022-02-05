РИАМО - 5 фев. В субботу в Подмосковье и столице временно прекратятся снегопады. День будет умеренно морозным, столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8-6 градусов, по области — минус 10-5 градусов. Погода будет облачной с прояснениями.

Передышку в осадках региону обеспечат два антициклональных вихря, они расположатся с юго-запада и северо-востока.

Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном воздухе будут в пределах климатической нормы. Прогнозируется неустойчивая геомагнитная обстановка.