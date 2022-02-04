РИАМО - 4 фев. Министерство энергетики Московской области продолжает консолидацию сетей СНТ, одним из последних поселений в этом направлении стало «Росинка-Изумрудная» в Краснознаменском округе, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

«По поручению губернатора министерство энергетики Московской области занимаемся передачей бесхозяйных электросетевых объектов и консолидацией сетей СНТ», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он также добавил, что по итогам прошлого года было принято более 6,6 тыс. бесхозных объектов и 3647 в СНТ.

«Все работы по передаче сетей будут завершены в 2023 году», — сказал он.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Росинка-Изумрудная» насчитывает порядка 50 домов.

Ранее постройки были запитаны от абонентских сетей, которые должным образом не обслуживались. Из-за этого время от времени случались технологические нарушения, по этой причине дома оставались без электричества. Теперь же филиал АО «Мособлэнерго» взял на баланс сети СНТ.